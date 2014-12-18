محافظ الاسماعيليه يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث إنشاء مقر جديد بالمحافظة

عقد اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيليه اجتماعا مع وفد فرع الجهاز المركزي للمحاسبات بالاسماعيليه برئاسه طه فرج الدمرداش رئييس الجهاز وغريب منصور وكيل الوزاره لشئون القطاع وحسن عياده رئيس الشعبه وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظه.

وناقش المحافظ مع ممثلي الجهاز المقترح الخاص بدراسه إنشاء مقر جديد لفرع الجهاز بالاسماعيليه واختيار الموقع المناسب لاقامه المقر كما تناول الاجتماع بحث ومناقشه بعض الموضوعات والقضايا الهامة المتعلقة بالقطاعات الخدمية التابعة للمحافظة وسبل رفع وتطوير مستوى الأداء وتحقيق الانضباط داخل تلك المؤسسات الحكومية ومحاربه الفساد الإداري،

حضر الاجتماع الدكتور مهندس السيد حجازي رئيس لجنه التخطيط العمراني بالمحافظة وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.