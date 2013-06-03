صياد يسلم 8 أصابع ديناميت لمركز شرطة دمياط



> سلم المواطن حسن صادق شولح 25 سنة صياد ومقيم بناحية عزبة البرج دائرة المركز عدد(8) أصابع ديناميت كل منها عبارة عن ماسورة طولها حوالي 18 سم وقطرها 3سم محشوة بالبارود وبها فتيل

> .إلى مركز شرطة دمياط

.وأكد شولح فى أقواله بمركز شرطة دمياط أن هذه الأصابع خاصة بكل من محمود شحاتة.ط وشهرته بربرسن 26 صياد وشقيقه منعم سن 24 صياد ومقيمين بذات الناحية

وأضاف أنه علم بقيامهما بإخفاء تلك المضبوطات بحظيرة مواشى خاصة بهما لوجود صداقة بينه وبينهما وذلك بغرض استخدامها ضد المدعو إسلام رشدى أبو عماشة مقيم بذات الناحية لوجود خلافات بينهم وأنه قام بإحضار المضبوطات دون علمهما خوفا ًمن وقوع خسائر فى الأرواح وباستدعاء المتهمان وسؤاليهما نفيا ملكيتهما لتلك المضبوطات .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3312 إدارى مركز شرطة دمياط لسنة 2013م.