أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

صياد يسلم 8 أصابع ديناميت لمركز شرطة دمياط

Google+ Print
صياد يسلم 8 أصابع ديناميت لمركز شرطة دمياط صياد يسلم 8 أصابع ديناميت لمركز شرطة دمياط


> سلم المواطن حسن صادق شولح   25 سنة صياد ومقيم بناحية عزبة البرج دائرة المركز عدد(8) أصابع ديناميت كل منها عبارة عن ماسورة طولها حوالي 18 سم وقطرها 3سم محشوة بالبارود وبها فتيل
> .إلى مركز شرطة دمياط

.وأكد شولح فى أقواله بمركز شرطة دمياط أن هذه الأصابع خاصة بكل من محمود شحاتة.ط وشهرته بربرسن 26 صياد وشقيقه منعم سن 24 صياد ومقيمين بذات الناحية

وأضاف أنه علم بقيامهما بإخفاء تلك المضبوطات بحظيرة مواشى خاصة بهما لوجود صداقة بينه وبينهما وذلك بغرض استخدامها ضد المدعو إسلام رشدى أبو عماشة مقيم بذات الناحية لوجود خلافات بينهم وأنه قام بإحضار المضبوطات دون علمهما خوفا ًمن وقوع خسائر فى الأرواح وباستدعاء المتهمان وسؤاليهما نفيا ملكيتهما لتلك المضبوطات .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3312 إدارى مركز شرطة دمياط لسنة 2013م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا