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بالفيديو - 10 لاعبين من دمنهور يستعدون للزمالك بالفوز الثاني

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بالفيديو - 10 لاعبين من دمنهور يستعدون للزمالك بالفوز الثاني بالفيديو - 10 لاعبين من دمنهور يستعدون للزمالك بالفوز الثاني

حقق فريق ألعاب دمنهور ثاني انتصاراته بالدوري المصري، وذلك بعد فوزه 2-1 على منافسه الأسيوطي سبورت في أول مباراة هذا الموسم بين فريقين صاعدين حديثا للمسابقة.

سجل حمدي فتحي هدف التقدم لفريق دمنهور في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عن طريق تسديدة بقدمه اليمنى مرت إلي الشباك من فوق حارس الأسيوطي مصطفى حسن.

ثم أضاف هداف الفريق حمادة الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق اختراق من الجبهة اليسرى راوغ فيها الحارس وأودعها الشباك ليسجل خامس أهدافه هذا الموسم.

وسجل الأسيوطي هدفه الوحيد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء نفذها إسلام جمال، نال بعدها أحمد خطاب حارس دمنهور إنذارا بسبب محاولته منع لاعبي الأسيوطي من التقاط الكرة سريعا.

ولعب دمنهور الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد طرد مصطفى سليم "عفروتو" بعد تسجيل الفريق للهدف الأول.

ورفع دمنهور رصيده إلي تسع نقاط في المركز الـ18، وتلقى الأسيوطي الخسارة العاشرة له هذا الموسم وظل الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز إذ يقبع في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يحقق فيها دمنهور الفوز على ملعبه، إذ حقق أول انتصاراته بالدوري على حساب الرجاء بثنائية نظيفة.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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