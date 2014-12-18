الاقتصاديات الناشئة تدفع الأسواق العالمية للنمو

لعب اقتصاد الشرق الأوسط الناشئ دورا حاسما في الثروة المالية العالمية على مدى السنوات الماضية . حيث تغير المشهد الاقتصادي العالمي باستمرار في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى إصدار تقرير لتحديد المستقبل من قبل صندوق النقد الدولي، والذي ألقى الضوء على العديد من الغيوم المحتملة التي تقترب بسرعة، بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن .

الاقتصاديات الناشئة والنمو العالمي

لعبت الأسواق الناشئة دورا مؤثرا في دفع عجلة النمو المالي على نطاق واسع خاصة بعد الأزمة الأوروبية الأخيرة، حيث بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس هذا العام ، ومع ذلك أظهرت بعض الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة علامات على التحسن في حين تأثر عدد من الأسواق الناشئة ووصلت إلى الحد الأدنى من الركود، ولكن في الوقت الذي أظهرت فيه الاقتصاديات الناشئة قوتها ، كافحت الصين أيضا للحفاظ على مستوياتها السابقة من النمو.





ماذا فعلت الأسواق الناشئة لتحصل على هذا النمو؟

تفوقت بعض الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط على أعضاء قياديين في منطقة اليورو و الولايات المتحدة . وبالإضافة إلى ذلك ، أشار أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إلي أن الانخفاض في الأسواق الناشئة كان مؤقتا فقط خلال الربع المالي الأول من العام الجاري.

ويتوقع بنك قطر الوطني أن الاقتصاديات الناشئة في الشرق الأوسط ستكون بمثابة محركات عالمية للنمو الاقتصادي في المستقبل القريب بجانب الصين والتي أحرزت معدلات نمو اقتصادية جيدة في الآونة الأخيرة، مما سيؤدي إلي تحسين معدلات الاستثمار الاستثمارات والتداول في الأسواق المالية .

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شبكةعيونالإخبارية

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