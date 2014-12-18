مشاهير تركيا يغنون للأطفال في حفل خيري

بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق السينما التركية بالغناء للأطفال، تطوّع عدد من مشاهير تركيا للغناء بدون مقابل في حفل خاص من تنظيم مؤسسة المتطوعين للتربية في تركيا، في مسرح مركز زورلو التجاري الكبير، حيث قاموا بأداء أشهر أغاني الأفلام التركية الجميلة.

وتحول الممثلون والممثلات إلى مغنين محترفين لأول مرة، ورصد ريع الحفل التي بيعت تذاكره بقيمة 75 و100 و1000 ليرة تركية لتعليم وتدريب 20 ألف طفل يتمتعون بمواهب موسيقية وصوتية في المدارس التركية.

وكان من بين النجوم: عائشة بنجول، أوزغو نمال، دنيز شاكر، كينان دوغلو، باريش فالاي، إيمري كاراييل، بوغرا غولسوي، متي هوروزلو أوغلو ، ديمت إفجار، أراس بولوت أنيملي وميرت فيرات.

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