إطلالات أنيقة لنجمات هذا الأسبوع ... أيهن الأجمل ؟

شاهدنا العديد من الإطلالات الأنيقة خلال هذا الأسبوع ،والتي كانت متنوعة بين نجمات هوليوود المتألقات والنجمات الخليجيات والعربيات الحاضرات في مهرجان دبي السينمائي.

الممثلة العمانية بثينة الرئيسي كانت أكثر النجمات الخليجيات في مهرجان دبي السينمائي أناقة حيث ظهرت بـ ثلاث إطلالات مختلفة في أيام المهرجان . فاختارت في الإفتتاح الظهور بفستان أسود أنيق بأكمام طويلة ، ولليوم الثاني اختارت الدانتيل حيث ارتدت تصميم أنيق برداء طويل من الخلف، أما في اليوم الثالث فاختارت تصميماً ملكياً باللون الأحمر المشرق.

وظهرت الممثلة التونسية درة على سجادة المهرجان نفسه بتصميم فخم باللون الأسود بتنورة شفافة مشكوكة بطريقة جميلة وأكملت إطلالتها بعقد ماسي براق. وبالحديث عن دبي السينمائي لابد من أن نذكر إطلالات إيميلي بلانت ، ففي حفل الإفتتاح ظهرت بفستان أصفر براق من زهير مراد ، بينما إختارت اللون الأخضر بتصميم أنيق من Lanvin في أيام المهرجان .

وخلال هذا الأسبوع أيضاً أقيم حفل Global Gift Gala في دبي بحضور عدد من النجمات المتألقات منهن الممثلة والمذيعة أمل العوضي التي اختارت فستان قصير باللون الأبيض ، و المغنية وعد التي شوهدت بفستان أسود مميز بالإضافة إلى الممثلة إيفا لونغريا Eva Longoria بتصميم أصفر .

ولا يمكن أن نغفل عن ذكر إطلالة النجمة ريانا الرائعة بفستان من Zac Posen مع عقد براق وملفت من Chopard ، وإطلالة سونام كابوم الملكية بفستان من إيلي صعب .

شاهدي معنا أجمل النجمات هذا الأسبوع وإختاري الأجمل برأيك

شاهدي إطلالات أشهر 20 عارضة في 2014

"سيِّدتي" تتوج أجمل 20 إطلالة للسجادة الحمراء في 2014