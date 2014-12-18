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ما رأيكم بأناقة الأمير ويليام؟

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ما رأيكم بأناقة الأمير ويليام؟ ما رأيكم بأناقة الأمير ويليام؟

الخميس 18-12-2014 17:49

تفرض الحياة الملكية والعيش ضمن عائلة حاكمة نمطاً معيناً من التصرّفات، وفي طريقة العيش، وبالتأكيد في اختيار الملابس، إذ لا بدّ للأمراء أو الملوك الالتزام بأسلوب معيّن يتعلّق بالأزياء. وهذا الأسلوب عليه أن يكون كلاسيكياً، وأنيقاً، وبعيداً عن البهرجة والتكلّف. ومن الأمراء الذين يُشكّلون مثالاً في أناقتهم دوق كامبريدج وأمير ويلز "ويليام"؛ فما رأيكم بأناقته؟

الأمير ويليام كثير النشاط والحركة، وكثيراً ما نراه في مناسبات مختلفة كبيرة أو صغيرة، رسمية أو إنسانية، رياضية أو خيرية... ولكلّ مناسبة ـ بالتأكيد ـ نمط معيّن من الأزياء، يتجلّى غالباً في البدلات الرجاليّة الأنيقة ذات الألوان الداكنة والقمصان البيضاء، التي يُنسّق معها ربطات عنق، تختلف ألوانها بين مناسبة رسميّة وأُخرى. فأحياناً، يميل إلى الألوان القويّة نسبيّاً كالأحمر، والأخضر . وأحياناً، يميل إلى الألوان الداكنة، كالأزرق أو الأسود. أمّا للمناسبات الكبيرة، فنراه في التوكسيدو أو في اللباس العسكري، مع الأوسمة الذهبية والقبعة. وهو لا يتوانى عن الظهور في سروال الجينز مع القميص البولو، أو بالتوب الصوفية الكاجوال، كأي رجل بسيط، مع الأحذية الرياضيّة للمناسبات الصباحية الخفيفة. ومن المعروف عنه بساطة الأسلوب والكلاسيكية.

اخترنا اليوم بعضاً من أحدث إطلالات الأمير ويليلم، شاهدوها هنا، وشاركونا رأيكم في أناقته.

 

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