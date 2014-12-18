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بالصور… ختام معرض جامعة جنوب الوادى الخامس للكتاب

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بالصور… ختام معرض جامعة جنوب الوادى الخامس للكتاب بالصور… ختام معرض جامعة جنوب الوادى الخامس للكتاب

أسدل اليوم الخميس الستار على فعاليات معرض جامعة جنوب الوادي الخامس للكتاب 2014 والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي أقيم في الفترة من 8-18 ديسمبر الجاري.

وضم المعرض حوالي 10000 عنوان و25 دار نشر حيث شاركت الهيئة المصرية للكتاب ووزارة الثقافة بمطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة والعديد من دور النشر المتخصصة .

وصرح الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان المعرض استفاد منه كافة الفئات ومراحل التعليم المختلفة وتميز بنوعية الكتب الجديدة التى قدمها اصحاب المعارض كما استقبل طلاب المدارس بمحافظة قنا وطلاب الجامعة وكلياتها.

واضاف ان القطاع يسعى دائما لخدمة ابناء الاقليم وتنفيذ تعليمات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بضرورة تقديم الخدمة لابناء الاقليم على اكمل وجه وعى قدر الامكانيات المتاحة .​

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