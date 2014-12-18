اليوم.. الزمالك يواجه الجونة في الدوري

يلتقى اليوم الزمالك والجونة في السابعة والنصف مساء علي إستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدورى الممتاز لكرة القدم .

يدخل الزمالك مباراة اليوم وليس أمامه سوي هدف واحد فقط وهو استرداد صدارة الدوري التي ينافسه عليها انبي العنيد الذي يطارد الفارس الأبيض من مباراة لآخري ..يدخل الزمالك مباراة الجونة اليوم وهو في المركز الثاني وفي رصيده 28 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز في 8 منها وتعادل في 4 ولم يهزم .

بينما يدخل الجونة المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة حيث فاز في ثلاثة وحقق 6 تعادلات وهزم في 4 مباريات