فصل شهر لـ 7 طلاب بجامعة المنيا لتحريضهم علي أعمال العنف والشغب

وافق الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا علي ما انتهت إليه التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بحق 7 طلاب من كليات دار العلوم والآداب والتربية الرياضية لحملهم لإشارات ومخطوطات وتحريض الطلاب علي التظاهر وأعمال الشغب والعنف داخل الجامعة وذلك بالفصل لمدة شهر علي أن توقف العقوبة خلال مدة الامتحانات وتستكمل اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2014/2015.

والطلاب هم مؤمن.م.خ.ع، حسين.ع.م.م، محمد.م.ف.ج، حمادة.م.ع، من كلية دار العلوم، حمزة.س.ر.م، وزكريا.أ.م.ع من كلية الآداب وظاهر.م.ع.ع من كلية التربية الرياضية.