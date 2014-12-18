البورصة تربح 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 11.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 3.39 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 8399 نقطة، مقابل 8125 نقطة بداية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 2.01%، وصعد لمستوى 542 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 2.3 %، وصعد لمستوى 1030 نقطة.