وزير الدفاع يتقدم جنازة شهداء الواجب إثر سقوط طائرة أثناء أحد المهام التدريبية

تقدم الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الجنازة العسكرية التى أقيمت لـشهداء الواجب التى سقطت بهم طائرة عسكرية مساء أمس أثناء تنفيذهم إحدى المهام التدريبية مع دولة الإمارات الشقيقة .

وقام الفريق أول صدقى صبحى بتقديم العزاء لأسر الشهداء من البلدين الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أوطانهم داعياً الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة فى فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

حضر الجنازة وزير الداخلية والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسفير دولة الإمارات الشقيقة بالقاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة .