الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: الانتهاء من حفر 156مليون متر مكعب بقناة السويس الجديدة

أعلن اللواء كامل الوزير رئيس اركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، الانتهاء من رفع 156 مليون متر مكعب من الرمال فى القناة الجديدة ضمن الأسبقية الأولى للحفر البالغة 180مليون متر مكعب بنسبة 85% .

وقال، قبل قليل، بموقع قناة الاتصال بالكيلو 76 بالقطاع الاوسط أنه تم زيادة عدد الكراكات بالمشروع إلى 17 كراكة يتم زيادتها إلى 20 كراكة بنهاية يناير المبقبل، وأن كل قناة اتصال بها كراكة بالإضافة إلى المدخلين الشمالى والجنوبي.

وقال أن 22 ألف عامل فى 83 شركة يعملون على 4250 معدة على مدى الاربع والعشرين ساعة يوميا، موضحًا أنه بعد مرور 4شهور و12يوم يتبقى 233يوم من المشروع للافتتاح الرسمى له وفق موعد الرئيس السيسي للافتتاح.

وقال إن جميع أعمال نقل الكابلات للطاقة والكهرباء والاتصالات تم عبورها أسفل القناة ولم يتبقى سوى سحارة ترعة السلام والتى انتهت أعمال تنفيذ عبورها بنسبة 25% بجانب تطوير شبكة الطرق بنواتج الحفر من القناة.

وأكد الوزير أنه تم تأجيل تدشين مدينة الاسماعيلية بعد قرارالرئيس بأن يكون التدشين والاعلان عن أى مشروع بعد استكمال التجهيزات الكاملة .