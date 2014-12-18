بالصور.. محافظ أسيوط يأمر بتطوير مرسى العبارات وفتح 7 مخابز ومستودع بوتاجاز

أمر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بتطوير المرسى النيلى الذى يربط بين عزب قرية القصير غرب النيل بقرى القصير من الناحية الشرقية للنيل .

جاء ذلك خلال جولته بقرى القصير وقصير العمارنة شرق ودير القصير شرق التابعة لمركز القوصية والتى تعتبر الاولى لمحافظ اسيوط حيث لم يزر أى محافظ لأسيوط هذه القرى من قبل، واستمرت الجولة لأكثر من 8ساعات للاستماع لطلبات المواطنين والوقوف على سير العمل ومستوى الأداء بها والخدمات المقدمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة فكري ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد وجمال آدم مستشار المحافظ لشئون المراكز والقرى ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الإجتماعية واحمد قاسم رئيس مركز ومدينة القوصية وكافة وكلاء الوزارات ومديرى الإدارات بالمحافظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة تشكيل لجنة لفحص مرسى عبارات القصير لتطويره على أساس علمى منوها إلى أن العشوائية فى التخطيط تهدر المال العام دون فائدة ملموسة وتتسبب فى معاناة المواطنين حيث أوصى برصف المرسى وإنشاء مقاعد ومظلات على جانبى المرسى للإستراحة فضلا عن إنشاء كافتريا ودورة مياه بالمرسى.

وتفقد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ترعة الملك و أعطى تعليماته لمسئولى الرى بتطهيرها بشكل كامل خلال مهلة أقصاها شهر كما وافق على تخصيص مقر جديد للوحدة الزراعية بقرية القصير من مساكن الوحدة المحلية.

وقام المحافظ بعد ذلك بالتوجه إلى قرية قصير العمارنة شرق النيل حيث إستقبله الأهالى بالهتاف والترحيب مبدين سعادتهم بزيارة المحافظ لقريتهم

> التى لم يزرها مسئول او محافظ من قبل وبدأ بتفقد مدرسة قصير العمارنة شرق وتابع نشاط الطلاب الدراسى داخل الفصل واطمئن على مدى جودة الخدمات التعليمية المقدمة إليهم من كتب دراسية بالإضافة إلى الوجبات المدرسية المقدمة إليهم وأمر بصرف مكافأة مالية لكل طالب بالمدرسة فضلا عن صرف مكافأة لمعلمى المدرسة لتحفيزهم على تقدم العملية التعليمية.

واستمع المحافظ لمطالب أهالى القرية خلال سرادق أقامه أهل القرية حيث وافق على إفتتاح 6 مخابز جديدة بالقرية يتم إفتتاحها بعد تطبيق منظومةالخبز الجديدة ووافق أيضا على إفتتاح مستودع بوتاجاز بالقرية كما أمر برصف الطريق الذى يربط القرية بالقرى المحيطة بها بطول 7كم وبعرض 6 متر، كما وافق على علاج بعض المواطنين بالقرية على نفقة الدولة.

ووعد محافظ أسيوط بدراسة إنشاء نقطة شرطة تخدم قرى القصير وقصير العمارنة ودير القصير كما تفقد مسجد القرية وأعطى تعليماته بفرش المسجد بالكامل وتوفير وحدة إذاعة بالمسجد فضلا عن إقامة بعض أعمال الترميم بالمسجد.

وإختتم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط زيارته بالتوجه إلى قرية دير القصير شرق حيث قرر إنشاء وحدة صحية بالقرية وتدعيمها بكافة الإحتياجات

> اللازمة لخدمة أهالى القرية كما أمر بإعتماد 100 ألف جنيه لرصف طريق الجبانة فضلا عن إستكمال رصف بعض الطرق التى لم يتم رصفها بالكامل .

ووافق المحافظ على إفتتاح مخبز جديد بالقرية ومستودع بوتاجاز وإنشاء مكتب بريد كما وعد المحافظ بإنشاء مدرسة تعليم ثانوى تخدم أهالى قرى القصير شرق النيل تبدأ فى عملها منذ بداية العام الدراسى الجديد.