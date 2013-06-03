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بيونسيه تجمع التبرعات دعماً لقضايا المرأة

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بيونسيه تجمع التبرعات دعماً لقضايا المرأة بيونسيه تجمع التبرعات دعماً لقضايا المرأة

أحيت المغنية الأميركيَّة بيونسيه حفلا في لندن أول من أمس السبت، خصص ريعه للرعاية الصحيَّة والتعليم والمساواة، نظمته جمعيَّة «تشايم في فور تشينج»، التي أسسها بيت الأزياء الإيطالي (جوتشي) وتهدف إلى جمع التبرعات لدعم المساواة بين الجنسين في أكثر من 70 دولة.

وانضم إلى بيونسيه خلال الحفل زوجها مغني الراب جاي- زي، الذي غنى أناشيد مثيرة تدعو إلى تمكين المرأة، وهو ما تشتهر به بيونسيه وحدها.

وأبلغت بيونسيه الجمهور أنَّ الحفل جمع بالفعل 4 ملايين دولار، وحثتهم على الدخول على الإنترنت لمشاهدة مجموعة تستغرق 40 دقيقة، تشمل أفلاماً قصيرة من بطولة بيونسيه تتناول فيها قضايا المرأة.

وفي تسجيل مصور دعا ديزموند توتو (81 عاماً) المناهض للتفرقة العنصريَّة، الرجال إلى الدفاع عن الفتيات والنساء.

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