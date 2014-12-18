كيف تبقين يديك أصغر عمراً؟

تستطيع اليدان أن تظهرا عمرك الحقيقي أكثر من أي شيء آخر، ولعل السبب في ذلك هو أن الإكثار من غسلهما قد يؤدي إلى تجريدها من الزيوت الطبيعية الموجودة بهما، وبالتالي فإنهما أسرع أجزاء الجسم تقدماً في العمر.

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وبخصوص هذا الأمر تشير خبيرة العناية بالبشرة Emily Velez إلى إن الشمس والماء والجفاف هي عوامل شيخوخة البشرة الثلاثة، وإذا كنت تريدين الحصول على بشرة أصغر عمراً وأكثر شباباً فعليك أن تجعلي الخطوات الثلاث التالية جزءاً هاماً من روتينك اليومي:

1.كريم الحماية من أشعة الشمس

كما تتعرض بشرة الوجه إلى أشعة الشمس الضارة وتحتاج إلى كريم الشمس حتى لا تؤثر بها الأشعة الضارة، تحتاج اليدين إلى نفس الاهتمام، لذلك تؤكد Velez على ضرورة تطبيق كريم الشمس على اليدين أيضاً للحفاظ على شباب البشرة، لاسيما إن كنت تقودين السيارة، فأشعة الشمس المنعكسة على يديك من الزجاج الأمامي قد تدمر بشرتك وتسرع من شيخوختها بشكل كبير.

2.اغسلي يديك برفق

عند قيامك بغسل يديك، عليك أن تستخدمي مستحضراً لطيفاً على اليدين مع الابتعاد عن أنواع الصابون المطهرة؛ لأنها تقوم بتجفيف اليدين أكثر من اللازم، مما يسرع من شيخوختهما، وإذا كنت تقومين بالكثير من الأعمال المنزلية فعليك دائماً ارتداء القفازات البلاستيكية حتى لا تتشرب بشرتك الكثير من منتجات التنظيف القاسية.

3.ابقي المرطب قريباً منك

عليك إبقاء عبوة المرطب قريبة منك لاستخدامها بعد كل مرة تقومين فيها بغسل يديك مع ضرورة شراء عبوة صغيرة مع بداية الشتاء حتى تضعيها في حقيبتك لتستخدميها كلما احتجت إلى ذلك خارج المنزل.

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