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أوبرا تنصح طلاب هارفرد بالابتعاد عن «فيس بوك»

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أوبرا تنصح طلاب هارفرد بالابتعاد عن «فيس بوك» أوبرا تنصح طلاب هارفرد بالابتعاد عن «فيس بوك»

خلال حفل تقليدها شهادة الدكتوراه الفخريَّة في القانون من جامعة هارفرد، حثت مقدمة البرامج الأميركيَّة، أوبرا وينفري، الطلاب على التغيير، خاصة أنَّ الفرصة متاحة أمامهم الآن للتغيير وتحسين حياتهم وحياة جيرانهم وبلادهم، كما حثتهم على الابتعاد عن «فيس بوك» والتوجه لرؤية الناس وجهاً لوجه.

ودعتهم لأن يتذكروا بأنَّهم مهما علوا فقد يقعون، لكنَّها أوضحت أنَّ السقوط لا يعني الفشل التام؛ لأنَّ الفشل هو محاولة لاختيار وجهة ثانية. وشدَّدت على أهميَّة التعلم من الأخطاء لأنَّها السبيل لمساعدتهم على تحديد الخطوة الصحيحة المقبلة.

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سيدتي