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شكوك حول مشاركة وليد سليمان أمام وادي دجلة

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شكوك حول مشاركة وليد سليمان أمام وادي دجلة شكوك حول مشاركة وليد سليمان أمام وادي دجلة

تحوم الشكوك حول قدرة وليد سليمان لاعب وسط الأهلي في المشاركة أمام وادي دجلة ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري مساء يوم السبت.

وأكد الأهلي فيما أبرزه اليوم الخميس أن اللاعب تغيب عن مران الفريق الأحمر بسبب إصابته بنزلة برد.

وأوضح خالد محمود طبيب النادي الأحمر أن اللاعب سيتحدد موقفه من المشاركة أمام وادي دجلة، مساء الجمعة.

ويعد وليد سليمان من أهم مفاتيح لعب الأهلي، خاصة في ظل الغيابات التي حرمت الفريق من أوراق مثل عمرو جمال ومحمد ناجي "جدو".

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول الدوري المصري، بعدما خاض 9 مباريات.

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