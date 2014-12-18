ضبط 6 عاطلين بتهمة اغتصاب ربة منزل وسرقتها بالغربية

ألقى ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع الأمن العام القبض على 6عاطلين بعد قيامهم باستدراج ربة منزل وسط الزراعات بقرية حانوت بزفتى والتعدي عليها جنسيا كرها عنها تحت تهديد السلاح وتصويرها عارية وسرقة متعلقاتها.

تلقى العقيد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بلاغا من فاطمة.ك.م.ف 35سنة ربة منزل مقيمة قرية حانوت يفيد اثناء عودتها لمنزلها بعد شراء أغراض منزلية من أحد محلات البقالة الخاص بزوجها طلال السيد زهره 42سنة تقابلت مع صديق زوجتها رفعت موسي عبد الرحمن 46سنة سائق وعرض عليها توصيلها لمنزلها بدراجته النارية وفور استقلالها الدراجة انحرف بها إلى الأراضي الزراعية المتاخمة للقرية وقام باستعداء 5 من أصدقائه وقاموا بتوثيقها من يديها وقدميها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح وقاموا بتصويرها عارية وفروا هاربين بعد سرقة قرطها الذهبي وهاتفها المحمول.

وتم تشكيل فريق تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية ضم ضباط مباحث مركز زفتى بالتنسيق مع الأمن العام وتم تحديد المتهمين وهم حماده الحنفي صالح الحنفي جاد الله 20سنة مجند بالقوات البحرية قاعدة بورسعيد –نقطة إيواء العريش،عبد الحميد أمين عبد الحميد عبد الله 25سنة عاطل،غريب رجب السباعي عبد الحليم زهرة 19سنة عاطل،فوزي فتحي إبراهيم 19سنة عاطل،عبد الجواد رفعت محمود25سنة عاطل مقيمين قرية حانوت مركز زفتى و تم ضبط المتهمين وبحوزتهم هاتف محمول عليه فيديوهات جنسية للمتهمين أثناء اعتدائهم جنسيا على المجني عليها كما عثر بحوزتهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة تم إخطار الشرطة العسكرية تحرر المحضر 41211جنح مركز زفتى وقررت النيابة العامة حبسهم 4أيام على ذمة التحقيقات.