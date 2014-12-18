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21 ديسمبر.. أولي جلسات دعوي فرض الحراسة القضائية المقامة ضد قناة أزهري

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21 ديسمبر.. أولي جلسات دعوي فرض الحراسة القضائية المقامة ضد قناة أزهري 21 ديسمبر.. أولي جلسات دعوي فرض الحراسة القضائية المقامة ضد قناة أزهري

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد الدقن رئيس المحكمة جلسة 21 ديسمبر الجاري لنظر، أولي جلسات دعوي فرض الحراسة القضائية المقامة من الشيخ خالد الجندي ضد قناة أزهري ، كما حدد المحكمة الدائرة الثانية مستعجل برئاسة المستشار طارق غنيم وأمانة سر مصطفى عبد الحميد لنظر الدعوي .

وقالت عريضة الدعوي التى تحمل رقم 104 لسنة 2014 التي أقامها الشيخ خالد الجندي أحد مساهمي القناة ان المدعي عليه الأول “ح.س” بصفته الممثل القانوني لشركة قناة أزهري تلاعب فى إيرادات الشركة وإضافتها الي ذمته المالية منذ تأسيس الشركة فى 15 سبتمبر 2011 .

وأضافت عريضة الدعوي ان القناة انحرفت عن توجهها الديني الى توجه سياسي ، وان المدعي عليه الاول قدم ضيوف ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة مما أثر على سمعة القناة .

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