"عيسى" ينضم لـ"عمداء الأسرى" بعد مرور 20 عاما على اعتقاله فى سجون إسرائيل

قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة إن "الأسير محمود عيسى انضم، اليوم الاثنين، إلى قائمة (عمداء الأسرى) وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم 20 عاما وما يزيد فى سجون الاحتلال الإسرائيلى".

وأضاف فراونه أنه "بانضمام الأسير عيسى إلى قائمة (عمداء الأسرى) يرتفع العدد ليصل إلى 81 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 24 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن ومازالوا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى".

وأشار إلى أن الأسير محمود موسى عيسى (45 عاما) من سكان مدينة القدس، يعتبر سادس أقدم أسير مقدسى، واعتقل فى عام 1993، لقيادته لخلية تنتمى لكتائب الشهيد عز الدين القسام قامت فى ديسمبر 1992 بأسر الجندى الإسرائيلى "نسيم طوليدانو" بهدف مبادلته بأسرى وفى مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين فى إطار صفقة تبادل، وانتهت العملية بمقتله.

وأوضح فروانة أن الأسير محمود يقضى حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، بالإضافة لـ46 سنة، قضى منها 20 سنة متواصلة متنقلا بين عدة سجون، منها 13 عاما متواصلة فى زنازين "العزل الانفرادى، انتهت بعد إضراب الأسرى الجماعى فى أبريل من العام الماضى والذى استمر لمدة 28 يوما والذى حقق عدة إنجازات كان من أبرزها إنهاء العزل الانفرادى لمجموعة من الأسرى بينهم الأسير محمود عيسى.