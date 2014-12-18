«المرزوقي» يعترف بأنه وقع في أخطاء أثناء حملته الانتخابية

اعترف الرئيس التونسي المؤقت والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد منصف المرزوقي، أن خطاب حملته الانتخابية تضمن «زلات»، مقدما اعتذاره عن هذه الأخطاء، معتبرا أن سن رئيس الجمهورية يجب ألا يزيد على 75 عاما لأن مسئوليات رئاسة الجمهورية متواصلة وتتطلب جهدا طوال اليوم.

وتعهد المرزوقي، في حواره الانتخابي الذي نقله التليفزيون الرسمي الليلة الماضية، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية فإنه لن يجدد ترشحه لولاية انتخابية ثانية.

>وأضاف أن «منافسه، الباجي قايد السبسي، رئيس حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، أيضا وقع في زلات وأن عليه أن يعتذر عنها».