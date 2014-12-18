أخبار عاجلة

8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«المرزوقي» يعترف بأنه وقع في أخطاء أثناء حملته الانتخابية

Google+ Print

اعترف الرئيس التونسي المؤقت والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد منصف المرزوقي، أن خطاب حملته الانتخابية تضمن «زلات»، مقدما اعتذاره عن هذه الأخطاء، معتبرا أن سن رئيس الجمهورية يجب ألا يزيد على 75 عاما لأن مسئوليات رئاسة الجمهورية متواصلة وتتطلب جهدا طوال اليوم.

وتعهد المرزوقي، في حواره الانتخابي الذي نقله التليفزيون الرسمي الليلة الماضية، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية فإنه لن يجدد ترشحه لولاية انتخابية ثانية.
>وأضاف أن «منافسه، الباجي قايد السبسي، رئيس حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، أيضا وقع في زلات وأن عليه أن يعتذر عنها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية