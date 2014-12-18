السجن من 3 لـ15 عامًا لـ40 إخواني وبراءة 61 آخرين في أحداث عنف أسيوط

قرر المستشار عبدالهادي محمد خليفة رئيس الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات اسيوط في الدعوي رقم 367جنايات اول اسيوط لسنة 2013، بمعاقبة كلا من احمد عبدالرحيم محمد ومحمد ايهاب انور بالسجن المشدد لمدة 15 عام كما قضت بمعاقبة احمد اسماعيل ابراهيم واحمد صالح محمد واحمد محمد هادي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كما قضت بمعاقبة كلا من عبدالهادي محمد عبدالعزي واشرف سيد خالد وحسين حسن حسين وعلاء الدين محمود ومحمد حلمي احمد ورمضان محمود خالد وعلاء الدين محمد ووائل محمد صالح ومصطفي رضوان عبدالله وعصام جلال محمد صالح ومصطفي عبدالرحيم فرغلي ومحمد احمد محمد واحمد مصطفي فرغلي وعلاء الدين محمد وبلال محمد حسن وفرغلي محمد فرغلي ومصطفي حسانين احمد ومحمد بدر عليوه ووليد محمد يوسف وعبدالمعطي البدر راشد ومحمود محسن بدوي ومصطفي محمد احمد وابراهيم زكريا كما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات كما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من علي امين رمضان ومحمد الفي هاشم واحمد فوزي خلاف ومحمود محمد حسن واحمد سيد محمد وحماد ابراهيم خلف ومحمد سيد محمد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وقضت المحكمة بمعاقبة كرم محمد عبدالفادر ومحمد عصام مصطفي ومحمد جمعة حسن ومصطفي جمال محمد ومحمد حسين سيد وابوالحسن عبدالنعيم لمدة عام.

وقررت المحكمة الزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 844 ألف جنيه قيمة التلفيات لتخريب المنشات ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين والزامهم بالمصاريف عدا الاحداث.

و قضت المحكمة ببراءة 61 متهم اخرين من بينهم جلال عبدالصادق مسئول المكتب الاداري لجماعة الاخوان باسيوط وعلي عز الدين امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة والحسيني لزومي امين الشباب واشرف عمر المتحدث الاعلامي للحزب.

كان محيط مجمع محاكم اسيوط شهدت حالة من الاستنفار الامني الشديد منذ صباح االيوم وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة وكانت محكمة جنايات اسيوط المخصصة لنظر قضايا الاخوان بدات منذ السبت الماضي وعلي مدار دور الانعقاد استئناف محاكمة قيادات وعناصر الاخوان المسلمين وانصارهم وتخصيص جميع ايام للاستماع لدفاع المتهمين وشهود النفي، حيث تبين من التحقيقات واثبات ادلة الاتهام ان عدد المتهمين 101من بينهم 13 مفرج عنهم و13 هاربين و 75محبوسين.