غدًا.. انطلاق مهرجان “رد الجميل” بالكويت بمشاركة إيهاب توفيق وأنوشكا

تنطلق، غدًا الجمعة، أولي فعاليات مهرجان رد الجميل الذى تنظمه حملة بإيدينا نعمر أرضينا بالكويت وذلك تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله والسفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان وبمشاركة ماهر زين رئيس مجلس أدارة أبراج أيفنتس للحفلات المسئولة عن تنظيم للقاء ، وذلك بحضور النان أيهاب توفيق والفنانة أنوشكا وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق.

قال حسام الأمام مدير تنفيذ المهرجان أن أولي الفعاليات للحفل ستقام غدا بعقد مؤتمر صحفي يضم الفنانيين حسن يوسف ويوسف شعبان وشادية عبد الحميد فضلا عن المطرب خالد بيومي والفنانة بسمة الكويتية والمطرب علي سالم بالاضافة إلى كافة أعضاء الحملة ، موضحا أن سيتم شرح كافة تفاصيل المهرجان وشكل يوم الاحتفال وتكريم الدول العربية التى ساندة مصر عقب ثورة 30 يونية.

وأضاف أن المهرجان رسمياً سينطلق الساعة 6.30 مساء الجمعة القادمة ، مشيرًا إلى أن تذاكر المهرجان تباع بسعر رمزي وسوف يخصص جميع إيراد المهرجان لصندوق تحيا مصر كنوع من الدعم للاقتصاد المصري ومستشفى 57357 ومستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأبحاث القلب.

ودعا الامام جموع المصريين ومحبي مصر للمشاركة في هذا المهرجان الكبير للمشاركة في رد الجميل ودعم صندوق تحيا مصر في آن واحد مشيرا الى ان تذاكر المهرجان تباع في العديد من الاماكن المخصصة لذلك وبالنادي العربي.

ومن جهته شكر عبد المنعم السيسي المستشار الإعلامي للحملة ونائب رئيس اللجنة المنظمة دولة الكويت على دعمها الكامل للمهرجان بداية من راعي المهرجان الشيخ محمد العبدالله ومحافظ العاصمة اللواء ثابت المهنا الذي خاطب كل الجهات بالعمل على انجاح المهرجان بالاضافة الى بلدية الكويت التي قدمت كافة التسهيلات لتجهيز الاستاد.

ولفت السيسي إلى أن عددًا من الشخصيات الفنية والرياضية سيشاركون في المهرجان الذي سيعقبه مؤتمرا صحفيا سيقام في تمام الواحدة ظهرا يوم السبت المقبل بفندق الهوليداي ان للاعلان عن ايرادات المهرجان التي ستحول الى صندوق تحيا مصر ومستشفى 57357 ومستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأبحاث القلب.

وأكد السيسي على ضرورة دعم هذا المهرجان من جميع المصريين في الكويت كتعبير عن رد الجميل للدول العربية الشقيقة التي ساندت مصر خلال أزمتها التي مرت بها.