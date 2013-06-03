الظهور الأول لـ Angelina Jolie بعد استئصال ثدييها

تغيبت الممثلة Angelina Jolie عن عزاء خالتها "ديبي مارتن" التي توفيت في 26 من الشهر الحالي، بسبب سرطان الثدي من اجل حضور العرض الأول لفيلم World War Z من بطولة زوجها النجم Brad Pitt

وحضرت النجمة،التي خضعت لعملية استئصال الثديين مؤخراً، العرض الاول في "لندن" بأناقة ونسقت ملابسها مع شريكها براد بيت حيث ارتديا اللون الاسود.

بدت جولي مشعة وسعيدة بظهورها الاول وخاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته من معجبيها والإعلام.

يذكر ان Angelina Jolie خضعت لعملية استئصال الثديين للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.

يشار إلى ان والدة Angelina Jolie،توفيت في العام 2007، بعد معركة استمرت 7 سنوات مع سرطان المبيض.