أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الظهور الأول لـ Angelina Jolie بعد استئصال ثدييها

Google+ Print
الظهور الأول لـ Angelina Jolie بعد استئصال ثدييها الظهور الأول لـ Angelina Jolie بعد استئصال ثدييها

تغيبت الممثلة Angelina Jolie عن عزاء خالتها "ديبي مارتن" التي توفيت في 26 من الشهر الحالي، بسبب سرطان الثدي من اجل حضور العرض الأول لفيلم World War Z من بطولة زوجها النجم Brad Pitt
وحضرت النجمة،التي خضعت لعملية استئصال الثديين مؤخراً، العرض الاول في "لندن" بأناقة ونسقت ملابسها مع شريكها براد بيت حيث ارتديا اللون الاسود.
بدت جولي مشعة وسعيدة بظهورها الاول وخاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته من معجبيها والإعلام.
يذكر ان Angelina Jolie خضعت لعملية استئصال الثديين للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.
يشار إلى ان والدة Angelina Jolie،توفيت في العام 2007، بعد معركة استمرت 7 سنوات مع سرطان المبيض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي