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وزير الصحة: الدواء المصرى سيئ السمعة بسبب رخص سعره

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وزير الصحة: الدواء المصرى سيئ السمعة بسبب رخص سعره وزير الصحة: الدواء المصرى سيئ السمعة بسبب رخص سعره

كتب : هدى رشوان الإثنين 03-06-2013 08:42

طالب الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، بإنشاء رابطة إعلامية للدفاع عن الدواء المصرى، مشيراً إلى أن سمعة الدواء المصرى السيئة، سببها سعره الرخيص. وقال خلال مؤتمر صحفى عقده أمس على هامش افتتاح التوسعات الجديدة لإحدى شركات الأدوية العالمية فى ، لإنتاج الأدوية شبه الصلبة، إن شركات الأدوية المصرية لا تجيد التسويق لنفسها، وسمعة الدواء المصرى السيئة سببها أن الدواء رخيص، لذا يتشكك فيه البعض، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدواء لا يحدث فى الخفاء وتشرف عليه وزارة الصحة، مطالباً بسرعة الإبلاغ عن الأدوية المهربة لوقفها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الأطباء، إن سمعة الدواء المصرى سيئة بسبب الأطباء، مشيراً إلى أن 70% من المعلومات عن الأدوية الجديدة لا تصل إلى الأطباء، مؤكداً أن مصر تنتج أدوية عالية المستوى وذات فاعلية وجودة.

وقال الدكتور عبدالعزيز شاهين، مدير مصنع «فايزر مصر والسودان»، إن تطوير المصنع جاء عبر استثمار أجنبى مباشر، واستغرقت التحديثات عامين، وتوفر المنشأة الصناعية الجديدة التى تمتد على مساحة ٥٥٠ متراً مربعاً، فرصة لتطوير الكوادر الوطنية، وذلك باستخدام تقنيات إنتاجية حديثة فى خطوة مهمة وأساسية باتجاه دعم احتياجات المرضى فى مصر.

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