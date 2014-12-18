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«أبراج» الإماراتية تتعهد بالحفاظ على عمال «بسكو مصر» فى حالة شراء الشركة .. ومنظمات عمالية وحقوقية ترحب بالقرار

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«أبراج» الإماراتية تتعهد بالحفاظ على عمال «بسكو مصر» فى حالة شراء الشركة .. ومنظمات عمالية وحقوقية ترحب بالقرار «أبراج» الإماراتية تتعهد بالحفاظ على عمال «بسكو مصر» فى حالة شراء الشركة .. ومنظمات عمالية وحقوقية ترحب بالقرار

رحب عدد من المنظمات والجمعيات العمالية والحقوقية في بإعلان شركة أبراج الإماراتية رسميا اليوم الاحتفاظ الكامل بجميع عمال شركة بسكو مصر البالغ عددهم 4 آلاف عام في حال فوزها بعملية شراء الشركة وإنقاذها من البيع لشركة “كلوجز” الأمريكية التي تصنع منتجات معدلة وراثية .

وقال بيان مشترك للإتحاد المصري للعمال والفلاحين وحركة الجبهة الشعبية والجبهة الوسطية أن إعلان شركة “أبراج” اليوم في بيان لها للرأي العام المصري بأنها: “ستركز على زيادة أعداد العاملين في بسكو مصر وتخلق فرص عمل جديدة، وعدم إنهاء خدمات أي منهم” بمثابة انتصار كبير للنضال الحقوقي العمالي للحفاظ على عمال مصر في شركة بسكو مصر وعدم تشريدهم والحفاظ على حقوقهم بعكس شركة “كلوجز” الأمريكية صاحبة السمعة السيئة في طرد العمال وتشريدهم”.

واعتبر البيان أن التزام “أبراج” الإماراتية بالاحتفاظ باسم شركة بسكو مصر كاسم تجاري يحمل الاسم الوطني الأشهر والأقدم في مجال الصناعات الغذائية في مصر والشرق الأوسط بأنه انتصار كبير للنضال المدني والحقوقي والإرادة الوطنية في مواجهة رأس المال المشبوه.

وكانت شركة أبراج الإماراتية التي تسعى لشراء شركة بسكو مصر قد أصدرت بيان رسمي لها اليوم تعلن فيه التزامها الكامل بعمال بسكو مصر البالغ عددهو 4 آلاف وتثبيت العمالة المؤقتة ومراعاة النواحي الإجتماعي لجميع العمال وتوفير برامج التدريب اللازمة بهدف تنمية قدراتهم وتطوير أدائهم والاستفادة على النحو الأمثل من الكوادر البشرية المتاحة داخل الشركة وزيادة فرص العمل، ما يختلف بالكلية عن تعهد شركة كلوجز الأمريكية تجاه العمال داخل الشركة في حال الفوز بها بأن تبقى علي العمال لمدة عام واحد فقط .

من جانبهم وصف عمال شركة بسكو مصر إعلان شركة أبراج الإماراتية الاحتفاظ الكامل بالعمال وتثبيت المؤقتين بالقرار التاريخي،وقال محمد شعبان، المتحدث باسم عمال بسكو مصر، عضو مجلس إدارتها السابق، أن هذا التعهد من جانب أبراج يصب في صالح الاقتصاد المصري عامة، مشيرا إلى أن هذا التعهد كان يتمناه جميع العاملين بالشركة، لاسيما وأن التجارب السابقة لشركة أبراج تؤكد أنها لم تستغنى عن اي عمالة في استثمارتها السابقة في مصر، ما يعد دليلا دامغا على تعهداتها بالاحتفاظ بعمال بسكو مصر،لافتا إلى أن هناك بيان استحسان لقرار الشركة سيصدر من العمال لاحقا.

يذكر أن شركة أبراج قد تقدمت بعرض لشراء بسكو مصر بسعر 84.5 جنيه .

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