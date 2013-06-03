«قضايا الدولة»: لن نطعن على حكم «الدستورية»

كتب : مى رضا منذ 30 دقيقة

محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، أنها لن تطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، فضلاً عن حكم «الدستورية» ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقال المستشار عبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، لـ«الوطن» إنه طبقاً للقانون لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية العليا، لكونها تفصل فى مدى دستورية النصوص المقدمة إليها، وأنها «تعد أعلى محكمة فى قمة الهرم القضائى، وقد منحها المشرع سلطة الفصل فى النصوص الدستورية». وأشار «أمين» إلى أن «منح المشرع المحكمة الدستورية حق إصدار أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها، جاء من أجل حسم العديد من القضايا سواء المتعلقة بالدولة أو الأفراد، خاصة أن أى خصومة لا بد أن تنتهى بحكم لا يجوز الطعن عليه، وإلا تستمر المنازعات إلى الأبد دونما فصل».

ونفى رئيس المكتب الفنى للهيئة صحة ما أثير من أن هيئة قضايا الدولة ستسعى لتنفيذ حكم حل مجلس الشورى، قائلاً «ليس منوطاً بنا التنفيذ، فالحكم يصدر حجة على الكافة، وينبغى على سلطات الدولة تنفيذه».

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