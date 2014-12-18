اليوم.. مؤتمر لرئيس الهيئة الهندسية للإعلان عن تطورات «مشروع القناة»

يعقد ظهر اليوم الخميس، اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف العام على مشروع حفر القناة الجديدة، مؤتمرا بأحد مواقع المشروع للإعلان عن آخر التطورات فى مشروع الحفر.

يذكر أن الهيئة الهندسية، تقوم بحفر 35 كيلو متر من تفريعة قناة السويس الجديدة من منطقة البلاح غرب الإسماعيلية، حتى منطقة الدفرسوار، بينما تقوم هيئة قناة السويس بعمليات تكريك وتعميق فى منطقة البحيرات المرة، حتى كبريت على مشارف محافظة السويس بمسافة 37 كم، ليصل طول القناة الجديدة إلى 72 كم.

وكان اللواء الوزير قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن عمليات الحفر تعدت نسبة الـ90% من المقرر لها، خلال الـ6 أشهر الأولى، وهى رفع 180 مليون متر مكعب أتربة جافة، تنتهى فى 6 يناير المقبل بمشاركة 83 شركة مصرية، وأن عمليات التكريك وتعميق القناة الجديدة، تبدأ بشكل مكثف بداية من 6 يناير المقبل وهى المرحلة الثانية للحفر.