أحلام تنشر صور أولادها بمناسبة اليوم الوطني في قطر

بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، نشرت الفنانة أحلام على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، صورتين لأولادها، إذ تعتبر هذه من المرات القليلة التي تنشر فيها أحلام صورة لأولدها الثلاثة بشكل واضح.

ففي الصورة الأولى ظهر فاهد ابن أحلام وهو يرتدي عباءة خليجية، أرفقتها بتعليق: "ماشاء الله لاقوه الا بالله حبيبي ولدي فاهد بن مبارك الهاجري واحتفالات اليوم الوطني في دوحه الخير قطر".

وصورة أخرى لابنتيها، أرفقتها أيضاً بتعليق: "كل عام و قطرنا بخير كل عام ودوحه الخير بالف خير وصباحنا قطري بسم الله عليكم بناتي الله يحفظكم".

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