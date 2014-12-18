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فنانات أثرن ضجة بفساتين عارية في الـ2014

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فنانات أثرن ضجة بفساتين عارية في الـ2014 فنانات أثرن ضجة بفساتين عارية في الـ2014

الخميس 18-12-2014 01:14

واجهت العديد من النجمات هجوماً عنيفاً في العام 2014، بسبب ملابسهن، سواء فنانات والعالم العربي تحديداً لبنان.

وفيما يلي جولة لأبرز الفنانات اللواتي أثرن الجدل بسبب ملابسهن وتعرضن للهجوم في العام 2014:

هيفا وهبي
أثارت النجمة هيفا وهبي أزمة كبيرة بفستانها الشفاف الذي أطلت به خلال حلولها ضيفة في برنامج ستار أكاديمي، حيث أظهر قسم كبير من جسدها، ما دفع قناة "السي بي سي" المصرية التي تعرض البرنامج إلى الاعتذار من جمهورها عن عرض الفستان الذي اعتبرته فاضحاً.

من جهتها، دافعت هيفا عن نفسها بالقول إنها لم تكن تعلم أن الفستان شفاف إلى هذا الحد، وأكدت أن الإضاءة كانت السبب في إظهار الفستان بشكل فاضح، وهو ما اعتبره الكثيرون أنه عذر أقبح من ذنب.

سارة سلامة
أما سارة سلامة، فأثارت جدلاً كبيراً بإطلالتها في أول عمل لها وهو مسلسل "ابن حلال" مع الممثل المصري محمد رمضان، بعدما ظهرت في معظم مشاهدها بالـ"هوت شورت"، إذ اعتبر الكثيرون أنه من غير اللائق أن تظهر بهذا الشكل على الشاشة الصغيرة، وخصوصاً في رمضان.

مايا دياب
وواجهت مايا هجوماً عنيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في فستان قصير وهي تضع غطاء على رأسها بدا وكأنه حجاب، ما أدى إلى اتهامها بالإساءة إلى الحجاب.

رولا يموت
أثارت شقيقة هيفا وهبي، رولا يموت الجدل أيضاً بملابسها الفاضحة، التي تظهر بها على حسابها الشخصي في "الفيس بوك".

لقاء الخميسي
وتعرضت لقاء بدورها، لهجوم عنيف بسبب ظهورها في الحفل الختامي لـ"مهرجان الإسكندرية السينمائي" بفستان فاضح، واتهمت بأنها اختارت الفستان الخاطئ في مناسبة مهمة.

ريم البارودي
نشرت ريم صورة لها وهي ترتدي تيشرت مطبوع عليه مايوه بيكيني، وصفه البعض بالمثير، فيما دافعت ريم عن نفسها قائلة إنه تيشرت عادي لا يتضمن أي إيحاءات خادشة للحياء.

ليلى علوي
ارتدت ليلى علوي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، فستان يشبه ذلك الذي ارتدته هيفا في ستار أكاديمي، الأمر الذي جعلها موضع المقارنة بينها وبين وهبي.

 

 


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