ولي عهد أبوظبي يوجه بإنشاء قرية تراثية دائمة في منطقة مهرجان «زايد التراثي»

وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء قرية تراثية دائمة بمنطقة مهرجان الشيخ زايد التراثي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان مع اختتام فعالياته حيث عزز مكانته إحدى أهم التظاهرات التراثية في المنطقة بعد تجاوز عدد زواره حاجز 500 ألف زائر.

صرح بذلك معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وكانت فعاليات الموسم 2014 بدأت في 20 نوفمبر في حفل افتتاح مهيب ليقدم المهرجان فرصة لزوار دولة الإمارات والمقيمين فيها للاستمتاع بفعاليات متنوعة في أجواء احتفالية مميزة.

واستقطب المهرجان هذه السنة أكثر من 60 ألف أسرة مواطنة ومقيمة وتميز بكونه متحفا حيا جاء في صيغة تعليمية تثقيفية جسدت لمحات من اهتمامات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بالتراث الإماراتي العربي والتراث العالمي.

وبارك معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» هذا النجاح الذي حققه المهرجان على مختلف الأصعدة والتي تمثلت في هذا الحضور الواسع واستقطاب مختلف شرائح المجتمع خاصة الجيل الناشئ بما يحقق أهدافه في تعزيز الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي.

كما ثمن دور القيادة في حرصها واهتمامها الدائم بتراث الآباء والأجداد وتسخيرها كافة الإمكانيات لنقل هذا التراث الغني وهذه الثقافة للجيل الجديد مؤكدا أن هذا الحرص والاهتمام يأتي متواصلا مع المسيرة التي بدأها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وشكر معاليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توجيهه بإقامة قرية تراثية دائمة بمنطقة المهرجان .. كما قدم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على متابعته الحثيثة التي كانت عاملا أساسا في نجاح مهرجان الشيخ زايد التراثي 2014.

تثمين

وثمن معاليه دور الشركاء والرعاة ودعمهم للمهرجان وكذلك الدور الذي اضطلعت به الجهات الحكومية والخاصة لإخراجه بالصورة التي ظهر عليها وأكد أن اللجنة العليا المنظمة تسعى مع كل موسم لتقديم الجديد وإظهار التراث الإماراتي الأصيل بالشكل اللائق به ضمن صيغة تحفز الجيل الجديد للتعرف عليه واستكشافه .. ووجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان اللجنة بالبدء الفوري للتحضير للنسخة القادمة من المهرجان.

فخر

وقال حميد النيادي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «يشرفنا ما حققه المهرجان في هذه السنة من حضور جماهيري كبير وتفاعل منقطع النظير فالمهرجان تميز بتعدد وتنوع فعالياته».

وقدم النيادي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لرعايته الكريمة للمهرجان .. كما توجه بالشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المستمر ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته الحثيثة.

وأكد أن اللجنة تعمل الآن على دراسة كل السبل التي تسهم في تقدم مهرجان الشيخ زايد التراثي وقد بدأت فور انتهاء نسخة 2014 بتقييم المهرجان والبناء على الإيجابيات والنجاحات التي تحققت وكذلك تلافي السلبيات لتقديم التراث دائما بالشكل الذي يليق به.

ونوه بمتابعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والتي كانت عاملا أساسيا في نجاح المهرجان الذي استمرت فعالياته على مدى 22 يوما.