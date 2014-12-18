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روبن أفضل رياضي هولندي في 2014

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روبن أفضل رياضي هولندي في 2014 روبن أفضل رياضي هولندي في 2014

(إفي): اختير أرين روبن لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني "الرياضي الأفضل لعام 2014" في هولندا، من قبل لجنة من المحترفين.

وتفوق النجم الهولندي على عدد من الرياضيين في بلاده خاصة في التزلج وبطل الألعاب الأولمبية إبكه زوندرلاند، والذين كانوا يحصلون على اللقب خلال الأعوام الماضية.

وكان آخر لاعب كرة قدم يفوز بلقب أفضل رياضي في هولندا هو رود جوليت الذي فعل ذلك عام 1987.

بالمثل، فاز منتخب هولندا بجائزة "أفضل فريق في العام" بعد أن وصل إلى المركز الثالث في مونديال 2014 بالبرازيل، وكذا نال مدربه لويس فان جال جائزة "أفضل مدرب".

من جانبه، كشف فان جال أنه حصل على هذا التكريم بـ"مشاعر متضاربة" خاصة وأن فريقه "لم يفز بأي شيء بعد كل هذا".

وعلى مستوى السيدات، فازت المتزلجة إيرين فوست بلقب "رياضية العام" في هولندا وهو التكريم الذي سبق لها أن حصلت عليه في 2006.

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