«داعش» يخطف صحفيين كرديين في شمال سوريا

أقدم عناصر من تنظيم «داعش»، مطلع الأسبوع، على خطف صحفيين كرديين سوريين يعملان لصالح قناة كردية عراقية في شمال شرق سوريا، حسب ما أعلنت قناة «روداو»، الأربعاء.

وقالت القناة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: «تعرض مراسل ومصور من قناتنا، وهما فرهاد حمو ومسعود عقيل، للاعتقال من قبل قوات (داعش) على الطريق الدولي بين القامشلي وتل حميس».

وأضافت أن الصحفيين، وهما من الأكراد السوريين، «كانا في طريقهما لإعداد تقرير تلفزيوني في تل كوجر في غربي كردستان، في إشارة إلى المناطق الكردية، في شمال سوريا، واعتقلا في تقاطع حسو رتلة في جنوب ناحية جل آغا على الطريق الدولي بين تل كوجر والقامشلي، من قبل قوات (داعش)».