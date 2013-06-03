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عودة "كشك الصعيد" بعد هروبه من نظام مبارك 20 عاما ببريطانيا

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عودة "كشك الصعيد" بعد هروبه من نظام مبارك 20 عاما ببريطانيا عودة "كشك الصعيد" بعد هروبه من نظام مبارك 20 عاما ببريطانيا

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية محمد مختار مصطفى جمعة المقرئ (كشك الصعيد) والذى كان قادما من بريطانيا بعد الإقامة هناك حوالى 20 عاما هربا من نظام مبارك.

يذكر أن الشيخ محمد مختار مصطفى المقرئ ممن سبق الحكم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وبعد مطاردات أمنية فى أوائل التسعينيات اضطر للسفر للخارج ليستقر به المقام فى بريطانيا وينشئ هناك مركزا إسلاميا كبيرا لنشر تعاليم الإسلام.

وقد وصل (كشك الصعيد) على الطائرة المصرية القادمة من لندن وتم إنهاء إجراءات وصوله بالمطار وخروجه لأنصاره الذين كانوا فى استقباله بلافتات وأعلام تحمل صوره وعدة تسجيلات صوتية لخطبه ودروسه بمطار القاهرة ثم العودة به إلى المنيا فى مسيرة حاشدة.

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مصر 365