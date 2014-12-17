قضية النجمة التي أسلمت وتمنت العيش في السعودية تعود إلى الواجهة

عادت قضية الشابة Kristin Nicole Ritchie، أو كما كان اسمها الفني MC Router إلى الواجهة من جديد في وسائل الإعلام الأمريكية دون معرفة السبب.

Kristin التي كانت مغنية "هيب هوب" شهيرة لأعوام كثيرة في الولايات المتحدة، وتبلغ حالياً 28 عاماً، كانت قد فاجأت الجميع منذ 3 أعوام حين قررت اعتناق الإسلام، وأصبحت تحلم فقط بالعيش في بلاد الحرمين الشريفين والدراسة فيها.

وأكدت أنهاعلى موقفها منذ 9 أشهر في مواجهة مع أمها التي لا يعجبها مسار ابنتها في برنامج "الدكتور فيل" التلفزيوني الشهير.

وحذرها الدكتور فيل مما يشاع عن ارتباط الإسلام بالإرهاب، وإمكانية أن تصبح إرهابية بدورها، لكنها شرحت أن إسلامها لا علاقة له بما يقولون، وأكدت أن الإسلام الذي فهمته هو إنساني ومسالم.

أم الأم فقالت أن ابنتها طائشة تنتقل من ولع لآخر حتى تملّ وتعود كما كانت، لذلك تعتقد أن اعتناقها للإسلام ولع جديد حلّ فيها بعد أن غسل دماغها أحد المسلمين.

أما المغنية السابقة التي غيّرت اسمها إلى عايدة فنفت هذا كله، وظلت تبتسم متماسكة طوال الحوار، حتى انتهى البرنامج بنصيحة من معدّه بأن تتواصل مع والدتها.

وبعدها، أصبحت حلقة البرنامج تسجل وتترجم لسماع الأسباب التي أدّت إلى اعتناق Kristin Nicole Ritchie الإسلام، إضافة إلى اعترافها بأنها أدارت ظهرها لوالدتها التي لم تتقبل إسلامها وللغناء، وتعيش في بلاد الحرمين الشريفين.

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