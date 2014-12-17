الصّورة الأولى لـ سلافة معمار "بينت الشهبندر" من الكواليس

انطلقت في العاصمة بيروت أمس الثلاثاء عمليّات تصوير المسلسل الجديد "بنت الشهبندر"، للمخرج سيف الدين سبيعي، عن نص للكاتب السوري هوزان عكو.

ويشارك في بطولة "بنت الشهبندر": قصي خولي، وسلافة معمار، وديما الجندي، وأحمد الزين، وسميرة بارودي، وفادي ابراهيم.

وتدور أحداث العمل في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في لبنان، حيث يروي المسلسل قصّة عن العشق المحرّم والمشروع، وسط تنازع على السلطة والنفوذ، في ظلّ صراع الإرادات المتناقضة، حيث تظهر شهامة الرجال في مواجهة المكائد، لنكتشف في ختامها من سيحظى بقلب "ناريمان" بنت الشهبندر التي تلعب شخصيّتها سلافة معمار.

وقد حصل "سيّدتي نت" على الصورة الأولى لبطلة العمل سلافة معمار إلى جانب بقيّة فريق العمل من كواليس أوّل يوم تصوير.