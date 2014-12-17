كيم كردشيان تتسبب بحالة خلع في مصر

تسببت النجمة العالمية Kim Kardashian بحالة خلع في مصر، حيث أن الزوجة التي تدعى رحمة م. أصرت على الإنفصال عن زوجها بسبب طلباته المستمرة لها بالتشبه بـ Kardashian أو النجمة اللبنانية هيفا وهبي.

وقالت الزوجة إنها تحملت الكثير من الضغط النفسي والمعنوي، بسبب طلبات زوجها غير العقلانية والحيوانية على حد قولها.

وأضافت رحمة انه خانها من دون أي مبرر، وبالرغم من ذلك لم تمتنع عن إعطائه حقوقه الشرعية، إلا أنها لم تعد تستطع تحمّل تصرفاته وطلباته منها بتبديل شكلها لتصبح مثل Kim.

هذا ولفتت رحمة في أقوالها أمام محكمة الجيزة جنوب القاهرة، إلى أن زوجها أبدى رغبته في أن تكون نموذجاً حياً لعارضة الأزياء Kardashian طالباً منها إلغاء شخصيتها.

ومن جهته، قال هيثم خ. زوج رحمة "تزوجت لكي أسعد نفسي وأمتنع عن ارتكاب الفاحشة، ولكن زوجتي لم تكن تهتم بي بأي شكل، حتى في ممارسة العلاقة الشرعية، ومع زيادة الإهمال ضعفت ووقعت في بئر الخيانة".

وبعد فشل محاولات الصلح بينهما، أصدرت المحكمة قرارها بالخلع بين الزوجين.