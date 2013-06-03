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صحيفة بريطانية: 99.3% من نساء مصر تعرضن للعنف الجنسي في عهد الإخوان

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صحيفة بريطانية: 99.3% من نساء مصر تعرضن للعنف الجنسي في عهد الإخوان صحيفة بريطانية: 99.3% من نساء مصر تعرضن للعنف الجنسي في عهد الإخوان

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مستويات العنف الجنسي ضد المرأة في  وصلت لمستويات غير مسبوقة بعد الثورة.

وأضافت أن العنف الجنسي ضد النساء في مصر زاد بشدة تحت حكم الإخوان وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين فإن 99.3 % من النساء المصريات شهدن شكلا من أشكال العنف الجنسي.

وأوضحت أن ما يقرب من 50 % من النساء تعرضن للتحرش بشكل كبير بعد الثورة، وأبرزت تأكيدات للمديرية العامة للشرطة الأخلاقية في وزارة الداخلية، بأن 9468 حالة تحرش وقعت، بينهن 329 اعتداءت جنسية، و112 حالة اغتصاب خلال العام الماضي.

وقالت، إن “نشطاء يقولون إن الارقام الصادرة عن هي أصغر بكثير مما يحدث، لأن العديد من النساء لا يبلغن عن حالات التحرش ضدهن إلى الشرطة، خوفا من العار”.

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