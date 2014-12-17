اصابة سيدة بأنفلونزا الطيور بأسيوط

أكدت نتائج التحاليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة إصابة سيدة تبلغ من العمر 20 عاماً من إدارة الغنايم محافظة اسيوط بڤيرس إنفلونزا الطيور , حيث بدأت الأعراض بتاريخ 10/12/2014 وقد ذهبت لطلب العلاج بمستشفى الغنايم المركزى يوم 14/12/2014, حيث تم عمل اشعة على الصدر وتبين وجود إلتهاب رئوى فتم تحويلها الى مستشفى اسيوط الجامعى فى مساء نفس اليوم وكانت حالتها العامة غير مستقرة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي الا إنها توفيت اليوم ١٧-١٢-٢٠١٤ ؛ وبذلك يصبح إجمالي إعداد الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2014 حتي الان عدد 18 حالة (7 حالات شفاء , حالتين تحت العلاج ,٩ حالات وفاة.

> وقد صرح الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس أن التأخر في علاج حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور يمكن أن يؤدي الى التهابات شديدة بالجهاز التنفسي السفلي مما قد يؤدي إلى فشل تنفسي حاد وإحتياج المريض الى الوضع على جهاز التنفس الصناعي. وأن معدلات الوفاة بسبب الفشل التنفسي عقب الإصابة بالمرض مرتفعة في جميع دول العالم .

> لذا تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بضرورة تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.