بالفيديو- عودة العميد.. قذائف الاتحاد تضرب الجيش

نجح الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات بعدما ضرب طلائع الجيش بثلاثية مقابل لاشيء.

وحل الاتحاد ضيفا على الجيش في افتتاح الجولة الـ14 من الدوري المصري.

الاتحاد تعثر أمام النصر في الجولة الـ13 قبل أن يكتفي بالتعادل أمام المقاولون العرب في الجولة الـ12.

ليعود من جديد الاتحاد إلى سكة الانتصارات.

ثلاثية الاتحاد افتتحها أسامة رجب مدافع طلائع الجيش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 بعدما فشل في التعامل مع عرضية الاتحاد.

شاهد - الهدف

وطوال أحداث الشوط الثاني حاول طلائع الجيش تعديل النتيجة وخصوصا بعدما حسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدلا من ضائع.

ولكن استغل الاتحاد الوقت الضائع ليعزز تقدمه مرتين في دقيقة واحدة.

إذ سجل أميد أوكوري هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 94 بعدها مباشرا اختتم محمد حمدي ثلاثية الاتحاد.

فوز الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ14 بالتساوي مع الجونة والداخلية، بينما تجمد الجيش عند النقطة الـ19 في المركز الثامن.

شاهد - ثلاثية الاتحاد في مرمى الجيش