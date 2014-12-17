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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا احيانا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق خاصة الغربية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
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> الرياح ..  جنوبية غربية - شمالية غربية /12-25 كم / ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية /20 - /35 / 40 كم / ساعة بعد الظهر وفي المساء على اليابس وتكون شمالية غربية /25-40 / 55 كم ساعة فوق البحر بشكل عام.
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>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     24     17               85        30 .
> دبي                         24     16               80      30 .
> الشارقة                     25    14                85      25.
> عجمان                     25    14               85       25.
> أم القيوين                 24      13               80      25 .
> رأس الخيمة                25      13              85      30 .
> الفجيرة                   30      20               75        30.
> العين                     25      15               85       30 .
> ليوا                       26     13               90       25 .
> الرويس                  24     17                90       30 .
> السلع                    25      17               85       25.
> دلما                      25     19               85        30 .
> طنب الصغرى            24     18                85        30 .
> طنب الكبرى             24      18               85         30 .
> أبوموسى                25      19              85         30.

 

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