بالصور.. شرطة دبى توزع الهدايا على مخالفى قواعد المرور

في بادرة غريبة وطيبة، وضمن فعاليات حملة “السرعة القاتلة”، صرح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العقيد سيف مهير المزروعي، أن الإدارة أعدت مفاجآت لمخالفي السرعة في الإمارة، حيث سيتم اصطحاب المخالفين إلى 4 خيام رئيسية، وهناك، سيتم تقديم عدد من الهدايا الرمزية لهم، بدلاً من تحرير المخالفات المالية ضدهم أو اتخاذ إجرائات تعسفية أو قانونية ضدهم. ولن تكتفي الإدارة بذلك، بل وستقوم بعرض عدة مقاطع مصورة عليهم لتشرح مدى خطورة السرعة، وتأثيرها على المجتمع.

وأوضح العقيد، -بحسب صحيفة البيان الاماراتية-، أن الهدف من الحملة هو توعية المواطنين، لا عقابهم، وتوصيل رسالة إلى مستخدمي الطريق مفادها أن شرطة دبي تهتم بحياتك وسلامة الآخرين، لافتاً إلى أن الخطوة حققت نتائج إيجابية وأبدت كثيراً من الأسر سعادتها بالأسلوب المبتكر وحرصوا على توجيه النصح لأبنائهم الذين على وشك الحصول على رخصة القيادة.

ونجحت الحملة بالفعل، وفي ظرف أسبوعين فقط، في التعامل مع 10 آلاف شخصاً من اللذين دعتهم الإدارة العامة للمرور إلى خيام تابعة للإدارة في مناطق مختلفة، لتزويدهم بجرعة توعية مكثفة.