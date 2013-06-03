10.48 ملايين برميل يوميا إنتاج روسيا من النفط فى مايو

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، أن إنتاج النفط فى روسيا- أكبر منتج للنفط الخام فى العالم- ارتفع بنسبة 0.1% إلى 10.48 ملايين برميل يوميا فى مايو الماضى، مسجلا أعلى مستوى فى 2013 بفضل زيادة الإنتاج من شركة روسنفط، أكبر منتج فى البلاد.

وزاد إنتاج الشركة الروسية من النفط بنسبة 0.15% الشهر الماضى عنه فى أبريل السابق له، بفضل زيادة الإنتاج من حقل جديد فى شرق سيبيريا.

وأصبحت روسنفط أكبر شركة نفط مدرجة فى العالم، بعدما اشترت شركة تي.أن.كى.إتش.بي.بى التى يبلغ إنتاجها 4.6 ملايين برميل يوميا من المكافئ النفطى (النفط والغاز معا).

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعى فى روسيا هبط إلى 1.7 مليار متر مكعب يوميا، مع تراجع إنتاج شركة غازبروم بنسبة 11% إلى 1.18 مليار متر مكعب يوميا.

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