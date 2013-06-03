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السفير السعودى فى لبنان يبدى تخوفه من فتنة داخلية فى لبنان

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السفير السعودى فى لبنان يبدى تخوفه من فتنة داخلية فى لبنان السفير السعودى فى لبنان يبدى تخوفه من فتنة داخلية فى لبنان

أعرب السفير السعودى فى لبنان على عواض عسيرى عن تخوفه من فتنة داخلية فى لبنان، مؤكدا أنه ليس لدى بلاده أى نية للنزول إلى صراعات مذهبية، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بكامله، لأنه لم ينفذ كما يجب.

وقال عسيرى- فى حديث لصحيفة "النهار"- إن " لم تترك لبنان ولن تتركه فى كل الظروف لا شك أن التطورات التى تجرى تهمنا جدا من منطلق حرص السعودية على استقرار لبنان، وسلمه الأهلى، فما نراه قد لا يخدم مصلحة لبنان".

وأضاف "نأمل أن تكون الحكمة هى سيدة الموقف وان يكون هناك نظرة جماعية من كل القوى السياسية إلى مصلحة لبنان أولا، ومن أجل تحصين لبنان، ومحاولة التوصل إلى حل لكل المشكلات فيه والتزام سياسة النأى بالنفس".

وأوضح أن هناك خشية من تداعيات كل ما يجرى فى شمال لبنان ومن تدخل "حزب الله" ضد الشعب السورى، لأنها تنعكس على الوضع الداخلى، ومتمنيا ألا يرى لبنان فى موقع لا يستحقه.

وعن احتمالات حصول فتنة سنية شيعية، وإمكان تجنبها أوضح أن هناك تخوفا من فتنة، ولكن لدى كثيرين انطباع بأنه يجرى تضخيم هذا المفهوم أو توظيفه توظيفا سيئا أو لتحقيق مصالح ضيقة والمبالغة والتهوين لا يخدمان مصلحة لبنان وشعبه.

وقال "يجب أن نتذكر أمرا، وهو أن ما يحصل فى لبنان يبقى من مسؤولية اللبنانيين وكل القوى السياسية".

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مصر 365

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