إطلاق فعاليات مهرجان “رد الجميل” بالكويت ووصول الوفد المصري

أطلقت حملة بإيدينا نعمر أرضينا بالكويت، اليوم الأربعاء، الدعاية النهائية الخاصة بفعاليات مهرجان رد الجميل المصري والذى سيقام على أرض ملعب النادي العربي بالمنصورية الجمعة القادمة، وذلك عن طريق عرض فيديوهات المهرجان بالفضائيات ووضع دعاية بالشوارع واقامة منافذ توزيع التذاكر لحضور المهرجان الذى سيقام تحت رعاية الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والسفير عبد الكريم سليمان السفير المصري بالكويت وعدد من سفراء الدولة العربية بالكويت .

ووصل الوفد المصري المشارك بالمهرجان بالكويت ويضمن الوفد ممثلين عن وسائل اعلام فضائية وصحفية بالإضافة إلى أعضاء الحملة الفنانة شادية عبد الحميد والدكتور عمرو الفيقي ومرفت خليفة والمطرب خالد بيومي وحسام صالح وأيمن حنفي وصفوت نيازي ، وهذا من المنتظر أن يصل غدا الفنانة أنوشكا والمطرب خالد سليم والفنان حسن يوسف بالاضافة إلى عدد من السياسيين والباحثين وانيسه حسون ممثلا عن معهد مجدي يعقوب للقلب.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم مؤتمر صحفي للوفد المشارك فى تغطية المهرجان لإطلاعه على كافة تفاصيل أقامت الحفل والضيوف المشاركة وممثلين الدول العربية الذى سيتم تكريمهم بالمهرجان.

من جانبها قامت أدارة حملة بإيدينا نعمر أرضينا بتدشين مراكز توزيع تذاكر المهرجان بمحافظات الفروانية والسلمية والكويت وحولي .

وحول المهرجان قال حسام الامام مؤسس حملة بايدينا نعمر اراضينا ان فكرة المهرجان تتمثل في رد الجميل وتقديم عبارات الشكر لكل الدول العربية التي وقفت الى جانب مصر في المرحلة الاخيرة وهي الكويت والسعودية والامارات والبحرين والاردن حيث ساهمت بشكل ايجابي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا.

وأوضح الامام ان المهرجان والذي يقام ايضا تحت رعاية واشراف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت السفير عبد الكريم سليمان سيشارك فيه نخبة من كبار فناني الكويت ومصر والذي سيشاركون بشكل تطوعي بالكامل دون الحصول على اي اجر.

وأضاف الامام بان المهرجان سيقام على ارض ملعب النادي العربي بمنطقة المنصورية باسعار رمزية حتى يمكن لاكبر عدد ممكن من الجالية المصرية في الكويت المشاركة فيه وسوف يخصص عائد هذا المهرجان لصالح صندوق تحيا مصر تحت اشراف السفارة المصرية في الكويت .

ودعا الأمام كافة المصريين في الكويت المشاركة في هذا المهرجان الذي يعبر عما يكنه المصريون من مشاعر طيبة وتقدير لمواقف تلك الدول الخمس مع مصر خلال تلك المرحلة والتاكيد على متانة العلاقات المصرية الكويتية وما يربط بين الشعبين الشقيقين من علاقات اخوة .

وتابع أن 90 % من إيرادات الحفل والمهرجان سيخصص إلى صندوق تحيا مصر و 10 % سيخصص مناصفتاً بين بين مستفس سرطان 57357 ومعهد مجدي يعقوب للقلب.

يذكر أن فكرة الحملة أنطلقة وتم تدشينها بدولة الكويت من أبناء الجالية المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011 وتم تفعيله فى أكثر من 12 دولة أوربية والخليج العربى خلال أشهر قليلة عقب التدشين الحملة وتفعيلها بمصر من محافظة السويس شرارة ثورة يناير المصرية ، هو عبارة عن قيام المصريين فى الخارج بتقديم مساعدات لبناء مشروعات قوية داخل مصر .

ويتم ذلك عن طريق فتح مجموعة من الحسابات البنكية بكافة دول العالم للسماح للمصريين المقيمين خارج مصر بالتبرع بمبلغ 20 جنيهاً مصرياً لمدة عامين متصلين كحد أدنى للتبرع ، حسب قدرة كل مصرى يريد المساهمة فى الحملة فى مختلف المجالات القومية “التعليم – الصحة – الزراعة وغيرها”، وذلك عن طريق لجان متطوعة من داخل مصر وخارجها لتقوم باستقبال احتياجات المحافظات فى المجالات المختلفة.