الفحص بمحلول الخل يساعد فى خفض حالات الوفاة من سرطان عنق الرحم

قال باحثون إن القيام ببرنامج فحص بسيط لسرطان عنق الرحم باستخدام محلول الخل وفحوصات بالعين، ساعد فى خفض عدد حالات الوفاة التى يسببها هذا النوع من السرطان بنسبة 31% فى مجموعة ضمت 150 امرأة فقيرة فى الهند.

وقال الفريق فى اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم الأورام فى شيكاغو، إنه إذا طبق هذا البرنامج على نطاق واسع فإنه يمكن أن يؤدى إلى منع 22 ألف حالة وفاة بسبب سرطان عنق الرحم فى الهند و72 ألف حالة وفاة فى العالم النامى سنويا.

وقال الدكتور سريندرا شاسترى، من مستشفى تاتا التذكارى فى مومباى بالهند، والذى رأس هذه الدراسة وقدم نتائجها خلال الاجتماع "حدث تراجع بنسبة 31% فى حالات الوفاة من سرطان عنق الرحم.. وهذا مهم للغاية".

وأظهرت الدراسة أيضا تراجعا بنسبة سبعة فى المائة فى حالات الوفاة من أى سبب على الرغم من أن هذه النتيجة ليست مهمة من الناحية الإحصائية.

وسرطان عنق الرحم هو السبب الرئيسى لحالات الوفاة من السرطان بين النساء فى الهند ومناطق كثيرة بالعالم النامى.

وقالت الدكتورة كاثلين شيملر، من مركز إم دى إندرسون للسرطان بجامعة تكساس بهيوستون، إن "هناك حاجة ماسة لبرامج فحص منخفضة التكاليف مثل الذى وصف فى الهند".

وقال شاسترى إنه لا توجد حاليا برامج لفحص سرطان عنق الرحم فى الهند وذلك بشكل أساسى لأن أسلوب الفحص بأخذ عينة وهو الاختبار التقليدى الذين يتم القيام به بين النساء فى الدول المتقدمة غير متاح بسبب مشكلات لوجيستية وأخرى تتعلق بالبنية الأساسية وارتفاع التكاليف.

وقال شاسترى "نأمل في أن يكون لنتائجنا تأثير عميق فى خفض عبء سرطان عنق الرحم فى الهند ومختلف أنحاء العالم".

وضمت الدراسة نساء تم اختيارهن من 20 منطقة فقيرة فى مدينة مومباى، وللتغلب على بعض العقبات الاجتماعية أمام الفحص التقى الفريق فى البداية الزعماء الدينيين والسياسيين والاجتماعيين لكسب تأييدهم للبرنامج، ومن أجل برنامج الفحص قام الفريق بتدريب شابات بلغن من التعليم الصف العاشر بشأن كيفية استخدام محلول الخل وتقييم النتائج.

وقال شاسترى إنه نتيجة هذه الجهود "بلغت معدلات المشاركة فى الفحص 89% وهى نسبة كبيرة بالنسبة لبلد كالهند".