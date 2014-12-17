“يونيفرت” للصناعات الغذائية تغطي إكتتاب المرحلة الثانية بنسبة 100%

أعلنت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عن إنتهائها من تغطية المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأسمال الشركة المصدر بنسبة 100 %.

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن تغطية المرحلة الاولى من الاكتتاب بنسبة 94.47% بواقع 19.271 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة البالغة 10.4 مليون سهم.

إعتمدت الجمعية العمومية للشركة في يوليو الماضي، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به من 59.6 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.4 مليون جنيه بواقع 0.34 سهم لكل سهم لإستكمال تمويل مشروع خطي إنتاج المكرونه.

وكشفت نتائج أعمال “يونيفرت” خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري عن تحقيق صافي أربح يبلغ 793.6 ألف جنيه مقابل خسائر بـ 995.6 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013.