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والد المجند المختطف: طائرة عسكرية مشطت «المنطقة» ولم تعثر عليه

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والد المجند المختطف: طائرة عسكرية مشطت «المنطقة» ولم تعثر عليه والد المجند المختطف: طائرة عسكرية مشطت «المنطقة» ولم تعثر عليه

كتب : محمد بخات منذ 42 دقيقة

قال عصام مختار، والد المجند المختطف «مختار عصام»، إن جهات البحث لم تتوصل إلى نجله، ولم تعرف أى شىء عن مكان اختطافه حتى الآن. وتأكيداً لانفراد «الوطن» حول اختطاف المجند، أثناء رجوعه من تدريب عسكرى فى السويس، باتجاه وحدته فى السلوم الثلاثاء الماضى، قال والده إن العقيد «محب» اتصل به، وأبلغه أنه كان على متن الطائرة، التى حلقت للبحث عن «مختار»، انطلاقاً من آخر مكان كان موجوداً به، ما بين محطة المشيفة وحباطة، فى سيدى برانى، وحتى موقع الوحدة بالسلوم، لكن لم يعثر عليه.

ووجه والد المجند الشكر للقوات المسلحة، على تخصيصها طائرة للبحث عن نجله، واهتمامها، مشيراً إلى أن الضباط وبعض معارفه سألوا الأهالى الموجودين فى تلك المناطق، إلا أنهم لم يفيدوا بشىء. وأضاف: أنا وجميع أفراد الأسرة حضرنا من الإسكندرية منذ أمس الأول إلى مطروح، ونقيم حالياً بشكل مؤقت للبحث عن «مختار»، وهناك مساعدات من العديد من الأفراد والعائلات، من أقاربنا الذين يعيشون فى مطروح من عائلات عبدالجواد وعبدالعاطى والسلوى وغيرها، للوصول لحقيقة اختفاء «مختار».

من ناحية أخرى، حذر مصدر عسكرى من أية محاولات لتشويه صورة المؤسسة العسكرية، التى تحرص على سلامة الشعب وأبنائه، كما تحرص على البلاد، على حد قوله. وقال المصدر: ليس مستبعداً أن يكون وراء ذلك أشخاص غير مخلصين يفتعلون الأزمات لتشويه صورة المؤسسة العسكرية، والنيل من كرامة .

ومن المنتظر البدء فى تحقيقات لكشف غموض اختفاء المجند مختار عصام، أثناء عودته إلى وحدته العسكرية مع زملائه على القطار الحربى بـ«سيدى برانى»، بعد وصول المحضر الذى حرره شقيقه محمد عصام بقسم شرطة مطروح برقم 2 إدارى قوات مسلحة، إلى نيابة مطروح العسكرية.

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