أسرار الروز ماري في نمو الشعر

هل سمعت من قبل عن استخدامات الروزماري على الشعر؟؟!! ربما لا، ولكن "سيدتي نت" ستقدم لك أحد استخداماته الفريدة لتطويل الشعر، فإذا كنت تعانين من شعر قصير أو حتى تحبين تجربة كل ما هو جديد في عالم العناية بالشعر كل ما عليك فعله هو شراء القليل من الروزماري من أحد محلات العطارة للقيام بهذا اللوسيون الفريد في تطويل الشعر.

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المكونات:

3 ملاعق روز ماري + 3 أكواب من الماء.

الطريقة:

1.ضعي الروزماري مع الماء على نار هادئة حتى الغليان.

2.اتركي المزيج ليغلي حوالي 5 دقائق.

3.أطفئي النار ثم أغلقي الإناء حتى الصباح.

4.وفي صباح اليوم التالي قومي بتصفيه المزيج باستخدام قطعة نظيفة من القماش؟

5.ضعي لوسيون الروزماري في زجاجة بها بخاخ.

6.استخدميه مباشرة على شعرك مرتين يوميًّا مرة في الصباح وأخرى في المساء.

7.احفظي الزجاجة في الثلاجة حتى تستمر معك طوال الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع قومي بصنع مقدار آخر من لوسيون الروزماري لتتمتعي دائمًا بشعر طويل وصحي ومعطر في نفس الوقت.

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